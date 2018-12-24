Mathieu Valbuena kadroda yok! Sebebi ise…

Spor Toto Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Antalyaspor’a konuk olan Fenerbahçe’de Fransız futbolcu Mathieu Valbuena 18 kişilik kadroda yer almadı.
Teknik direktör Ersun Yanal forvette Islam Slimani yerine Roberto Soldado’ya görev verirken Fransız futbolcu Valbuena’nın kadroda olmaması dikkat çekti.
Hafta içi Giresunspor ile oynanan kupa maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan Valbuena, adelesindeki ağrılar nedeniyle riske edilmedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ersun Yanal, “Valbuena’yı riske etseydik uzun bir sakatlık olabilirdi.” dedi.
34 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.