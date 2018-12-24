MAÇ ÖZETİ: Antalyaspor Fenerbahçe özet izle! Fenerbahçe Antalya karşısında 3 puanı bulamadı!

Antalyaspor Fenerbahçe Süper Lig’in 17. haftasında karşı karşıya geldi. Oldukça durgun bir atmosferde geçen karşılaşmada iki takım da gol pozisyonlarında başarılı olamayınca Antalyaspor Fenerbahçe maçı başladığı gibi 0-0 sona erdi. Karşılaşmada tek dikkat çeken olay ise 75. dakikada gerçekleşti. Orta alanda yaşanan ikili mücadelede Serdar Özkan’ın ayağına basan Neustadter ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Mücadeleyi izleyemeyen futbol severler için Antalyaspor Fenerbahçe maçı özeti aşağıda yer alıyor. Yayıncı kuruluş tarafından eklendiği andan itibaren Antalyaspor FB özeti izleyebilirsiniz…

ANTALYASPOR FENERBAHÇE ÖZETİ İZLE

FENERBAHÇE TARAFTARI İSYAN ETTİ

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin 12. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Orta alanda Aly Cissokho'nun Mehmet Ekici'ye yaptığı faul sonrası, sarı lacivertli futbolcu acı içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, faul kararını verdikten sonra bir müddet VAR'dan gelecek kararı bekledi. Yapılan inceleme sonrası VAR hakemi Mete Kalkavan, pozisyonda kırmızı kart olmadığına hükmetti ve Ümit Öztürk'e oyunu devam ettirmesi yönünde bilgi verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar bu karar sonrası, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın bu pozisyonu ekrandan tekrar incelemesi yönünde neden uyarıda bulunmadığı konusunda isyan etti.