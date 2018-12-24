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MAÇ ÖZETİ: Antalyaspor Fenerbahçe özet izle! Fenerbahçe Antalya karşısında 3 puanı bulamadı!
Fenerbahçe

MAÇ ÖZETİ: Antalyaspor Fenerbahçe özet izle! Fenerbahçe Antalya karşısında 3 puanı bulamadı!

Antalyasoır Fenerbahçe özeti! Oynadığı son 7 maçta 1 galibiyet almayı başaran Fenerbahçe Antalyaspor karşısında da 3 puanı hanesine yazdırmayı başaramadı. Golsüz geçen maçta 90 dakikaya damgasını vuran olay ise Neustadter 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakması oldu. Mücadeleyi kaçıran futbol severler için Antalyaspor Fenerbahçe maçı özeti haberimizde yer alıyor. İşte Antalya FB özet...

24 Aralık 2018 21:56

Antalyaspor Fenerbahçe Süper Lig’in 17. haftasında karşı karşıya geldi. Oldukça durgun bir atmosferde geçen karşılaşmada iki takım da gol pozisyonlarında başarılı olamayınca Antalyaspor Fenerbahçe maçı başladığı gibi 0-0 sona erdi. Karşılaşmada tek dikkat çeken olay ise 75. dakikada gerçekleşti. Orta alanda yaşanan ikili mücadelede Serdar Özkan’ın ayağına basan Neustadter ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Mücadeleyi izleyemeyen futbol severler için Antalyaspor Fenerbahçe maçı özeti aşağıda yer alıyor. Yayıncı kuruluş tarafından eklendiği andan itibaren Antalyaspor FB özeti izleyebilirsiniz…

ANTALYASPOR FENERBAHÇE ÖZETİ İZLE

FENERBAHÇE TARAFTARI İSYAN ETTİ

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin 12. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

“20 tane oyuncu orta sahaya yığıldı. Ersun Yanal’ın bir farkını söyleyeyim. Neustadter taktik faul yaptı orta sahada. Daha önce yapmıyordu. Şimdi dikkatli olması gerekiyordu ama bazen taktik faul gerekiyor”

Orta alanda Aly Cissokho'nun Mehmet Ekici'ye yaptığı faul sonrası, sarı lacivertli futbolcu acı içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, faul kararını verdikten sonra bir müddet VAR'dan gelecek kararı bekledi. Yapılan inceleme sonrası VAR hakemi Mete Kalkavan, pozisyonda kırmızı kart olmadığına hükmetti ve Ümit Öztürk'e oyunu devam ettirmesi yönünde bilgi verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar bu karar sonrası, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın bu pozisyonu ekrandan tekrar incelemesi yönünde neden uyarıda bulunmadığı konusunda isyan etti.

Son güncelleme 21:56 | 24 Aralık 2018
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