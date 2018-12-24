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Harun Tekin: “İlk yarı büyük hayal kırıklığı!”
Fenerbahçe

Harun Tekin: “İlk yarı büyük hayal kırıklığı!”

Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de maçın ardından kaleci Harun Tekin, açıklamalarda bulundu.

24 Aralık 2018 22:17

Fenerbahçe’nin kalecisi Harun Tekin, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig’de ilk yarıyı değerlendiren Harun, “İlk yarı büyük hayal kırıklığı, biz de üzgünüz. Bu durumdan çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni bir hocamız geldi, elimizden geleni yapıyoruz. Bugün golü bulsak çok farklı olurdu.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin deneyimli kalecisi, “İlk yarıda bazı olumsuz şeyler oldu ve bu da takımı olumsuz etkiledi. 2. yarı çok daha iyi olacak inşallah.” diyerek sözlerini noktaladı.

Son güncelleme 22:17 | 24 Aralık 2018
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