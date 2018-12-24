Güç tempo moral

Geri dönüşler böyle maçlar için her zaman zor olur. Sivas karşısındaki G.Saray, bu sezonun en iyi performansını sergileyince, ‘Vur-kaç' taktiğini iyi uygulayan kırmızı-beyazlılar, adeta duvara çarptı. Her iki takım da açık futbol oynayınca futbolseverler pozisyon zenginliği ve bol gol izledi.

Galatasaray, eksik oyuncularının dönüşüyle şampiyonluk yarışında olduğunu hissettirdi. Robinho'nun erken golüyle uykudan uyandı, karşılık verdi. İkinci gole de hemen cevap verdi. ikinci yarıda da oyuna ağırlığını koyarak kazanmasını bildi. Defansif zaaflar özellikle Sivas gibi takımların radarına takılıyor. Zira stoperlerin arasına atılan toplar yüzde yüzlük pozisyonlara sebep oluyor. Bir yay gibi açılıyorlar ve her şey Muslera'nın maharetine kalıyor.

Belhanda için aslında yazacak o kadar çok şey var ki, yokluğunda G.Saray adeta tel tel dökülmüştü. Son haftaların çıkıştaki oyuncusu Feghouli ile birlikte o kadar iyi oynadılar ki, her iki oyuncu Onyekuru'ya kariyerinin en iyi maçlarından birini oynattılar. Galatasaray'ın dünkü galibiyetinde önemsenmesi gereken 3 önemli unsur var.

GÜÇ: Puan kaybettiği maçlarda 60 dakikada gücü tükenen bir G.Saray izliyorduk. Ancak bu maçta gücünü idareli kullanarak 90 dakikaya yaydı.

TEMPO: Maçın temposunu rakibinin ayarlamasına izin vermedi. Geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadı. İlk yarının son maçını kazanarak rakiplerine gözdağı verdi.

MORAL-MOTIVASYON: G.Saray bu maçı kazanarak hem moral buldu hem de şampiyonluk için yeniden umutlandı.

Hakemn Halil Umut Meler, iki kritik hata yaptı ama VAR sayesinde bu hatalarından yırttı. Belhanda'nın penaltısı ve Onyekuru'nun golünde Cüneyt Çakır'ın (VAR) uyarısıyla yanlışından döndü.

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