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Galatasaraylı Ozan Kabak’tan Liverpool’un savunmacısı Virgil van Dijk’e teşekkür
Galatasaray

Galatasaraylı Ozan Kabak’tan Liverpool’un savunmacısı Virgil van Dijk’e teşekkür

Galatasaray'ın 18 yaşındaki savunmacısı Ozan Kabak, Liverpool'un 27 yaşındaki yıldızı Virgil van Dijk'e teşekkür mesajı yolladı.

24 Aralık 2018 21:42

Galatasaray’ın genç savunmacısı Ozan Kabak, kendisine formasını hediye eden Liverpool’un Hollandalı savunmacısı Virgil van Dijk’e teşekkür etti.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan 18 yaşındaki Ozan Kabak, “Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak gördüğüm @VirgilvDijk'e benim için çok değerli bu hediyesi için çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

İşte Ozan Kabak’ın paylaşımı;

Son güncelleme 21:42 | 24 Aralık 2018
galatasaray liverpool ozan kabak Virgil van Dijk
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