Galatasaraylı Ozan Kabak’tan Liverpool’un savunmacısı Virgil van Dijk’e teşekkür

Galatasaray’ın genç savunmacısı Ozan Kabak, kendisine formasını hediye eden Liverpool’un Hollandalı savunmacısı Virgil van Dijk’e teşekkür etti.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan 18 yaşındaki Ozan Kabak, “Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak gördüğüm @VirgilvDijk'e benim için çok değerli bu hediyesi için çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

İşte Ozan Kabak’ın paylaşımı;

Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak gördüğüm @VirgilvDijk 'e benim için çok değerli bu hediyesi için çok teşekkür ederim.

Many thanks to @VirgilvDijk , one of the best central defenders of the planet, for this wonderful gift. pic.twitter.com/QZsQfsB8BS

— Ozan KABAK (@ozankabak4) 24 Aralık 2018