Galatasaray 4 genç yıldızın sözleşmesini yeniledi!

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, dört genç futbolcusu ile sözleşme yenilendiğini resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Celil Yüksel’in sözleşmesinin 2023 yılına kadar, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe’nin ise 2021 yılına kadar uzatıldığı belirtildi

Konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;

“Galatasaray, altyapısından yetişen Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Futbol Akademisi'nden A Takımı'mıza yükselen oyuncularımızdan Celil Yüksel'in mevcut sözleşmesi 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe'nin kulübümüzle devam eden sözleşmeleri ise 2021 yılına kadar uzatıldı.

Genç aslanlarımıza Galatasaray ile tüm hayallerinin gerçek olacağı nice başarılı ve uzun bir kariyer dileriz.”

Galatasaray, altyapısından yetişen Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzaladı. Celil Yüksel'in mevcut sözleşmesi 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe'nin devam eden sözleşmeleri ise 2021 yılına kadar uzatıldı. pic.twitter.com/c4yRMy6Gab — SKOR (@SozcuSkor) 24 Aralık 2018

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