Ferdi Kadıoğlu kimdir? Fenerbahçe genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında?

Fenerbahçe’nin sezon başında büyük beklentilerle NEC Nijmegen’den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, ilk yarının sonuna doğru takımda kendine yer bulmaya başladı. Kısa süre oyunda kalmasına rağmen taraftarın beğenisini kazanmayı başaran Ferdi Kadıoğlu merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ferdi Kadıoğlu kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR? FERDİ KADIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

7 Ekim 1999 tarihinde Arnhem’da doğan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda’nın çeşitli altyapı takımlarında forma giydikten sonra ESA Rijkerswoerd’dan NEC Nijmegen’in genç takımına geldi. 2016 yılında A Takıma yükselme başarısı gösteren Ferdi’nin mevkisi orta saha. Sağ ayağını etkili kullanan Ferdi’nin Hollanda ekibiyle 2021 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Bugüne kadar Hollanda U16, U17, U18 ve U19 Milli takım formalarınıda toplam 29 kez giyen Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 7 gol atmıştır. Geçtiğimiz sezon Nijmegen ile Hollanda 2’nci Ligi’nde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 39 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti.