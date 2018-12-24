Fenerbahçe taraftarlarından VAR isyanı!

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin 12. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Orta alanda Aly Cissokho’nun Mehmet Ekici’ye yaptığı faul sonrası, sarı lacivertli futbolcu acı içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, faul kararını verdikten sonra bir müddet VAR’dan gelecek kararı bekledi. Yapılan inceleme sonrası VAR hakemi Mete Kalkavan, pozisyonda kırmızı kart olmadığına hükmetti ve Ümit Öztürk’e oyunu devam ettirmesi yönünde bilgi verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar bu karar sonrası, VAR hakemi Mete Kalkavan’ın bu pozisyonu ekrandan tekrar incelemesi yönünde neden uyarıda bulunmadığı konusunda isyan etti.