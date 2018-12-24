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Taraftar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a böyle seslendi: ‘Başkanım yine…’
Fenerbahçe

Taraftar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a böyle seslendi: ‘Başkanım yine…’

Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından stadı terk eden Başkan Ali Koç'a şok bir tepkiyle karşılaştı.

24 Aralık 2018 22:33

Spor Toto Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Antalyaspor’a konuk olan Fenerbahçe, deplasmanda 0-0’lık beraberlikle ayrılırken stat çıkışında Başkan Ali Koç’a şok bir tepki gösterildi.

Ligin ilk yarısını topladığı 16 puanla 17. sırada küme düşme potasında tamamlayan sarı lacivertliler, oynadığı futbolla da taraftarına umut vermedi.

Maçı tribünden izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bitiş düdüğüyle birlikte stattan ayrıldığı sırada bir taraftar “Başkanım yine otobüsle mi dönecekler?” diye seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ali Koç ise bu tepki karşısında sessiz kalarak olay yerinden uzaklaştı.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Akhisarspor’a 3-0 yenildiği maçın ardından takımın ceza olarak İstanbul’a otobüsle dönmesine karar verilmişti.

24 Aralık 2018 Ersun Yanal: Yeni bir dönem başlıyor! Yeni gelişmeler olacak... Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:58 | 24 Aralık 2018
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