Taraftar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a böyle seslendi: ‘Başkanım yine…’

Spor Toto Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Antalyaspor’a konuk olan Fenerbahçe, deplasmanda 0-0’lık beraberlikle ayrılırken stat çıkışında Başkan Ali Koç’a şok bir tepki gösterildi.

Ligin ilk yarısını topladığı 16 puanla 17. sırada küme düşme potasında tamamlayan sarı lacivertliler, oynadığı futbolla da taraftarına umut vermedi.

Maçı tribünden izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bitiş düdüğüyle birlikte stattan ayrıldığı sırada bir taraftar “Başkanım yine otobüsle mi dönecekler?” diye seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ali Koç ise bu tepki karşısında sessiz kalarak olay yerinden uzaklaştı.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Akhisarspor’a 3-0 yenildiği maçın ardından takımın ceza olarak İstanbul’a otobüsle dönmesine karar verilmişti.

Ersun Yanal: Yeni bir dönem başlıyor! Yeni gelişmeler olacak... Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku