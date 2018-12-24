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Çaykur Rizespor’da iki isimle yollar ayrılıyor
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor’da iki isimle yollar ayrılıyor

Çaykur Rizespor, sezon başında kadrosuna kattığı Armand Traore ve Jaroslaw Jach'a kendilerine takım bulmaları için izin verdi.

24 Aralık 2018 14:59

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında kadrosuna kattığı Armand Traore ve Jaroslaw Jach’a kendilerine takım bulmaları için izin verdi.

İkinci yarı öncesi teknik direktör Okan Buruk yönetiminde transfer çalışmalarını planlayan yeşil-mavili ekip, ilk olarak ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan Polonyalı stoperi Jaroslaw Jach ve Senegalli savunma oyuncusu Armand Traore’ye ikinci yarıda kadroda düşünülmediklerini iletti. Her iki oyuncuya kulüp bulmaları için izin verildi.

Jaroslaw Jach, Crystal Palace’den 1 yıllığına kiralık olarak, Traore ise Nottingham Forest’tan 2+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlanmıştı.

Kulüp başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk ile yapacakları son görüşmeyle takımda giden oyuncuların netleşeceğini belirtti. Takımdaki bazı oyuncuların kadroya giremediğini ifade eden Kartal, “Maalesef sezon başındaki yanlışlarımız bizi ilk yarı sonunda rakiplerimizin gerisinde bıraktı. Çok iyi bir planlamayla ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Bazı oyuncular ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmak için çalışıyoruz. Amacımız ikinci yarıda çok daha geniş ve alternatifli bir kadro kurmak” diye konuştu.

Son güncelleme 14:59 | 24 Aralık 2018
armand traore Çaykur Rizespor Jaroslaw Jach
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