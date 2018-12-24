CANLI YAYIN: Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe Antalya’da 3 puan arıyor

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında 2018 yılının son maçına çıkıyor. Ligin ilk yarısında aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklılığına uğratan Fenerbahçe Antalyaspor karşısında kazanarak devre arasında moralli girmek istiyor. Fenerbahçe'de Tolga, Şener, Michael Frey, Oğuz Kağan, Yiğithan, ve Alper'in yanı sıra adelesinde ağrı bulunan Valbuena da Antalyaspor’a karşı sahada yerini alamıyor. Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayını aşağıda yer alıyor.

ANTALYASPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE

ANTALYASPOR FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

ANTALYASPOR FENERBAHÇE İLK 11

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Chico, Serdar, Salih, Cissokho, Zeki, Yekta, Hakan, Bahadır, Doukara

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Ayew, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Eljif, Benzia, Soldado

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI KADROSUNDAN VALBUENA ÇIKARILDI

Spor Toto Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Antalyaspor’a konuk olan Fenerbahçe’de Fransız futbolcu Mathieu Valbuena 18 kişilik kadroda yer almadı. Teknik direktör Ersun Yanal forvette Islam Slimani yerine Roberto Soldado’ya görev verirken Fransız futbolcu Valbuena’nın kadroda olmaması dikkat çekti. Hafta içi Giresunspor ile oynanan kupa maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan Valbuena, adelesindeki ağrılar nedeniyle riske edilmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ersun Yanal, “Valbuena’yı riske etseydik uzun bir sakatlık olabilirdi.” dedi. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.