MAÇ SONUCU | Antalyaspor Fenerbahçe 0-0

Spor Toto Süper Lig’in 17.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Devre arasında moralli girmek isteyen sarı lacivertliler Antalya deplasmanında 1 puana razı oldu.

Ersun Yanal ile ilk maçında Erzurumspor ile 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalan Fenerbahçe Antalya deplasmanından da 1 puanla ayrıldı.

Ligde 5 maçtır kazanamayan ve sadece 3 puan toplayabilen Kanarya, Süper Lig tarihinin en kötü ilk yarısını yaşadı. 16 puanla 17.sırada kalan Fenerbahçe ilk devreyi küme düşme potasının içinde tamamladı.

Antalyaspor ile 27 puanda kalarak 6.sıradaki yerini korudu.

Antalya karşısında 19 şutta sadece 6 isabet bulan Fenerbahçe gol yollarında oldukça etkisiz kaldı. 76’da Neustadter ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı ve ikinci yarıda oynanacak Bursaspor maçında cezalı duruma düştü.