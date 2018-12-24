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MAÇ SONUCU | Antalyaspor Fenerbahçe 0-0
Fenerbahçe

MAÇ SONUCU | Antalyaspor Fenerbahçe 0-0

Fenerbahçe Süper Lig'de ilk yarının son maçında Antalyaspor ile deplasmanda 0-0 berabare kaldı. Ersun Yanal ile ilk maçında Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe Antalya deplasmanında yine kazanamadı. 17 maçlık ilk devrede sadece 16 puan toplayan sarı lacivertliler ligin dibine demir attı.

24 Aralık 2018 18:57

Spor Toto Süper Lig’in 17.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Devre arasında moralli girmek isteyen sarı lacivertliler Antalya deplasmanında 1 puana razı oldu.

Ersun Yanal ile ilk maçında Erzurumspor ile 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalan Fenerbahçe Antalya deplasmanından da 1 puanla ayrıldı.

Ligde 5 maçtır kazanamayan ve sadece 3 puan toplayabilen Kanarya, Süper Lig tarihinin en kötü ilk yarısını yaşadı. 16 puanla 17.sırada kalan Fenerbahçe ilk devreyi küme düşme potasının içinde tamamladı.

Antalyaspor ile 27 puanda kalarak 6.sıradaki yerini korudu.

Antalya karşısında 19 şutta sadece 6 isabet bulan Fenerbahçe gol yollarında oldukça etkisiz kaldı. 76’da Neustadter ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı ve ikinci yarıda oynanacak Bursaspor maçında cezalı duruma düştü.

Son güncelleme 22:21 | 24 Aralık 2018
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