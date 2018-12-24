Bülent Korkmaz: Gönderilecek ilk hoca diyorlardı…

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bülent Korkmaz’ın yayıncı kuruluşa flaş röportajda yaptığı değerlendirmeler:

“Bizim için bir puan, kazanılan bir puan diyebilirim çünkü çok eksiğimiz vardı. Direkt oynayan altıya yakın oyuncumuz yoktu. Fenerbahçe’nin durumunu biliyorduk ama her şeye rağmen kendi evimizde iyi savunduk diyebilirim. Toplam puan olarak düşündüğümüz tablonun üzerindeyiz. İlk yarıyı bu puanla kapamamız ve sonunu gol yemeden bitirmemiz bizim için son derece anlamlıydı. Tüm oyuncularıma teşekkürler. Bu sezon zor bir sezon oldu ama üstesinden geldiler. Her şey için teşekkürler.”

“GÖNDERİLEN İLK TEKNİK ADAM OLARAK GÖRÜLÜYORDUK”

“Biz sezona başlarken çok zor şartlarda girdik her anlamda. Bunu çok tekrarlıyorum ama düşen ilk takım olarak, gönderilen ilk teknik adam olarak görülüyorduk. Bunlar hiç sorun değil, herkesin fikri kendini bağlayan bir şey. Ben buradaki arkadaşlığa ve aile bağlarına güveniyordum. O ortamda bile çok mutluydum ben. Oyuncular gerçekten özveriyle çalıştılar. Sezonun başından sonuna, bu ana kadar, herkes her şeyi eksiksiz yapmaya çalıştık.”

“İNSANLAR KARAKTERLİ OLMALI, BU BİZDE VAR”

“Eksiklerimiz vardı ama sahada takım olarak onları gidermeye çalıştık. Doğru işler yaptık, yanlış işler de yaptık, düzeltmek için çok çalıştı. Bizim çalıştırmamız, oyuncuların geri bildirimi ile orantılı. Bütün halinde hareket ettik, bu çok önemliydi.

Takım olurken belki çok özel oyuncularınız olmasa bile insanlar karakterli olmalıydı, bu bizde vardı. Zor bir süreci istediğimizin ve düşündüğümüzün daha üzerine çıkardık puan olarak. İnşallah ikinci yarıda gevşemeden, aynı disiplin ve birlikle devam edeceğiz.”