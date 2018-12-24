Beşiktaş’ta ‘Güneş’ batıyor!

Ali AYDIN / SÖZCÜ Kasımpaşa karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş'ta takke düştü kel göründü! 17 hafta sonunda 26 puan toplayarak FEDA döneminin bile gerisinde kalan siyah-beyazlılarda, perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarındaki şampiyonlukta yer alan birçok kaliteli futbolcuyla yollar ayrıldı. Eleştirilerin odağındaki isim Şenol Güneş'in performansındaki hızlı düşüş dikkatlerden kaçmadı. 4 yıllık Beşiktaş kariyerinde en kötü sezonunu yaşayan ‘yorgun Güneş'in formsuzluğu Milli Takım için TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile yaptığı görüşme sonrası tavan yaptı.

Yönetim ile transfer konusunda da uyumsuzluk yaşayan Güneş'in ruh hali son haftalardaki asık suratıyla perçinlendi. Futbolcularda da tam bir kaos havası yaşandı. Siyah-beyazlı yönetim, yükselen döviz kurunu anımsatarak takım içindeki maaş dengesini iyi yönetemedi. Birçok futbolcu ücretini zamanında alamadı ve bu konu Pepe'nin ayrılığıyla gün yüzüne çıktı. Dünya starı, bu durumdan rahatsız olduğunu belirtip ayrıldı. Kaptanlar Tolga, Oğuzhan ve Necip liderlik yapamadı. Disiplinsiz tavırlar sonucu nedeniyle birlik havası kayboldu. Quaresma ve Adriano'nun da ocakta ayrılması gündemde….

FİKRET ORMAN DÖNEMİNDE İLK YARILARDA BEŞİKTAŞ

SEZON TEKNİK DİREKTÖR MAÇ PUAN

2012-2013………Samet Aybaba…… 17………. 30 2013-2014………Slaven Bilic……….. 17………. 32 2014-2015………Slaven Bilic……….. 17………. 38 2015-2016………Şenol Güneş……… 17………. 41 2016-2017………Şenol Güneş……… 17………. 38 2017-2018………Şenol Güneş……… 17………. 30 2018-2019………Şenol Güneş……… 17………. 26