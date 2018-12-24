Antalyaspor-Fenerbahçe maçında şok sakatlık! Burnu kırıldı…

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor’un oyuncusu Chico, Fenerbahçe maçında talihsizlik bir sakatlık yaşadı ve 20. dakikada oyundan alındı.
Antalya Stadı’nda oynanan maça ilk 11’de başlayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fenerbahçeli Mehmet Ekici ile birlikte hava topuna yükseldiği sırada bir anda yerde kaldı.
Topa kafa vurmak isteyen Chico’nun suratı, Mehmet Ekici’nin kafasına çarpınca yıldız futbolcunun yüzü kanlar içinde kaldı.
Fenerbahçe’nin sağlık sorumlusu Burak Kunduracıoğlu ilk müdahaleyi yaparken başarılı oyuncu sedye ile oyun dışına alındı.
Burnu kırılan futbolcunun ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan oyundan alınan Chico’nun yerine Harun Alpsoy dahil oldu.