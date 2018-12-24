SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika haberleri | İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bana oy verir
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında şok sakatlık! Burnu kırıldı…
Fenerbahçe

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında şok sakatlık! Burnu kırıldı…

Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Chico, Fenerbahçe maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sırasında sakatlandı. Burnu kırılan Chico ambulansla hastaneye götürüldü

24 Aralık 2018 20:25

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor’un oyuncusu Chico, Fenerbahçe maçında talihsizlik bir sakatlık yaşadı ve 20. dakikada oyundan alındı.

Antalya Stadı’nda oynanan maça ilk 11’de başlayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fenerbahçeli Mehmet Ekici ile birlikte hava topuna yükseldiği sırada bir anda yerde kaldı.

Topa kafa vurmak isteyen Chico’nun suratı, Mehmet Ekici’nin kafasına çarpınca yıldız futbolcunun yüzü kanlar içinde kaldı.

Fenerbahçe’nin sağlık sorumlusu Burak Kunduracıoğlu ilk müdahaleyi yaparken başarılı oyuncu sedye ile oyun dışına alındı.

Burnu kırılan futbolcunun ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan oyundan alınan Chico’nun yerine Harun Alpsoy dahil oldu.

Son güncelleme 20:53 | 24 Aralık 2018
Antalyaspor Chico Fenerbahçe
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Bugün - 20:00
0
-
0
Fenerbahçe
Akhisarspor
Bugün - 20:00
0
-
0
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR