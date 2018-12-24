Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Soldado mu Slimani mi oynayacak?

Fenerbahçe 2018 yılı son maçına deplasmanda Antalyaspor karşısına çıkıyor. Ligin ilk yarısında aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklılığına uğratan Fenerbahçe Antalyaspor karşısında kazanarak devre arasında moralli girmek istiyor. Fenerbahçe’de Tolga, Şener, Michael Frey, Oğuz Kağan, Yiğithan, ve Alper’in sakatlıkları bulunuyor. Jailson ise cezası nedeniyle Antalya deplasmanına götürülmedi. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 3 puanı hanesine yazdırarak son haftada ligin zirvesinde yer alan takımlardan biri olmak istiyor. Her iki takımın taraftarı da karşılaşmaya kısa bir süre kala “Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Antalya FB maçı detayları…

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 17. Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Fenerbahçe’yi konuk edecek. 24 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ümit Öztürk’ün yöneteceği mücadelenin yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

ANATALYASPOR FENERBAHÇE İLK 11

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Chico, Serdar, Salih, Cissokho, Zeki, Yekta, Hakan, Bahadır, Doukara

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Ayew, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Eljif, Benzia, Soldado

ANTALYASPOR’DA 4 EKSİK

Kırmızı-Beyazlılar'da teknik patronu Bülent Korkmaz, cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle bu zorlu maç öncesi 11 oluşturmakta zorlanıyor. Antalyaspor'da geçtiğimiz hafta oynanan Yeni Malatya maçında kırmızı kart gören Diego Angelo'nun yanı sıra sarı kart gören Ondrej Celustka, Maicon ve Doğukan Sinik cezalı duruma düşmüştü. Akdeniz ekibinde sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Doukara'nın ise oynaması beklenmiyor.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0’lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul’daki maçı 3-1, 2015-2016’da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya’da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 44 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.