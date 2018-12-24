2018’de Slimani kabusu! 365 gün, 2 gol…

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere ekibi Leicester City'den kiraladığı forvet oyuncusu Islam Slimani bekleneni veremedi. 2018 yılı içerisinde Premier Lig ve Süper Lig'de toplamda 2 gol atan Slimani vasatın altında kaldı. Slimani ilk golünü 2018 Ocak ayında Premier Lig'de Leicester City formasıyla Huddersfield'a karşı gol atan Slimani bundan tam 8 ay sonra Fenerbahçe formasıyla Kayserispor karşısında ikinci golünü atmıştı. Slimani sarı-lacivertli formayla beklenen gol performansını veremezken taraftarların tepkisine maruz kalmıştı. Cezayirli futbolcu Süper Lig'de devre arasına girilmesi itibariyle lig statüsünde 2018 yılında sadece 2 gol atabildi.

Ne Messi... Ne Ronaldo... Ne Neymar... Kasımpaşa`da forma giyen Diagne dünya yıldızlarını geride bıraktı Her 39 dakikada fileleri havalandıran Borussia Dortmund'un İspanyol futbolcusu Alcacer, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki golcüler arasında verimlilik bakımından başı çekti. Spor Toto Süper Lig'de 80 dakikaya bir gol sığdıran Kasımpaşa'nın Senegalli forvet oyuncusu Diagne, Messi ve Neymar gibi futbolcuları geride bırakıp listenin 4. sırasında yer aldı. İlgili Haberi Oku