Yardımcı hakem ofsayt verdi, VAR iptal etti, Galatasary öne geçti

Galatasaray – Sivasspor maçına Video Yardımcı Hakem Sistemi damga vurdu.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Fernando’nun ara pasına hareketlenen Onyekuru, topu ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırınca orta hakem Halim Umut Meler, golü geçerli saymadı.
Onyekuru pozisyonun ofsayt olmadığını belirtirken, Meler, Riva’daki VAR odasından ofsaytın incelenmesini bekledi.
Yaklaşık 1,5 dakikalık incelemenin ardından Meler orta yuvarlağı gösterdi ve Galatasaray 3-2’lik üstünlüğü ele geçirdi.