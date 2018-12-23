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Yardımcı hakem ofsayt verdi, VAR iptal etti, Galatasary öne geçti
Futbol

Yardımcı hakem ofsayt verdi, VAR iptal etti, Galatasary öne geçti

Spor Toto Süper Lig'i 17. haftasında oynanan Galatasaray Sivasspor maçının 52. dakikasında Onyekuru'nun ağları bulan topu için ofsayt kararı verildi, VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı.

23 Aralık 2018 20:49

Galatasaray – Sivasspor maçına Video Yardımcı Hakem Sistemi damga vurdu.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Fernando’nun ara pasına hareketlenen Onyekuru, topu ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırınca orta hakem Halim Umut Meler, golü geçerli saymadı.

Onyekuru pozisyonun ofsayt olmadığını belirtirken, Meler, Riva’daki VAR odasından ofsaytın incelenmesini bekledi.

Yaklaşık 1,5 dakikalık incelemenin ardından Meler orta yuvarlağı gösterdi ve Galatasaray 3-2’lik üstünlüğü ele geçirdi.

Son güncelleme 20:49 | 23 Aralık 2018
galatasaray sivasspor
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