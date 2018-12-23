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Trabzonspor’dan anlamlı hareket! Bütün futbolcular oraya döndü…
Trabzonspor

Trabzonspor’dan anlamlı hareket! Bütün futbolcular oraya döndü…

Trabzonspor Rizespor maçı öncesi Rize’de şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi anıldı. Bordo mavili futbolcular İstiklal Marşı'nı protokol yerine Altuğ Verdi'nin fotoğrafının yer aldığı tribüne dönerek okudu.

23 Aralık 2018 16:31

Süper Lig'in 17.Haftasında sahasında Rizespor'u ağırlayan Trabzonspor, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi unutmadı.

Kale arkası tribününde açılan ‘Mekanın cennet olsun güzel insan. Unutmayacağız’ yazılı pankarta dönen bütün Trabzonsporlu futbolcular İstiklal Marşı’nı da bu şekilde okudu.

Bordo mavili takımın protokol tribünü yerine Türk bayrağına ve şehit Emniyet Müdürü Altuğ için açılan pankarta dönerek gösterdikleri saygı sosyal medyada da gündem oldu.

Son güncelleme 18:14 | 23 Aralık 2018
Altuğ Verdi Çaykur Rizespor trabzonspor
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