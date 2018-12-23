Son dakika! Trabzonspor’a Onazi’den kötü haber

Son dakika… Spor Toto Süper Lig’i 17. haftasında oynanan Trabzonspor Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Nijeryalı yıldız Onazi’nin sakatlığı hakkında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamada bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Ogenyi Onazi’nin ail tendonunun koptuğunu söyledi.

Maçta sakatlanarak oyundan alınan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi’nin durumu ile ilgili konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu “Ne yazık ki Onazi’nin aşil tendonu koptu. Sezonu kapatmış olabilir.” dedi.