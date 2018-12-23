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Son dakika! Trabzonspor’a Onazi’den kötü haber
Trabzonspor

Son dakika! Trabzonspor’a Onazi’den kötü haber

Son dakika... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Nijeryalı yıldız Ogenyi Onazi'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.

23 Aralık 2018 19:03

Son dakika… Spor Toto Süper Lig’i 17. haftasında oynanan Trabzonspor Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Nijeryalı yıldız Onazi’nin sakatlığı hakkında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamada bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Ogenyi Onazi’nin ail tendonunun koptuğunu söyledi.

Maçta sakatlanarak oyundan alınan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi’nin durumu ile ilgili konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu “Ne yazık ki Onazi’nin aşil tendonu koptu. Sezonu kapatmış olabilir.” dedi.

Son güncelleme 21:47 | 23 Aralık 2018
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