Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | TOFAŞ 81-93 Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında TOFAŞ ile Anadolu Efes, Bursa’da karşılaştı. TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk periyodu başa baş geçerken, Elegar’ın çeyreğin son saniyesindeki basketiyle TOFAŞ bu bölmü 24-22 önde geçti. İkinci periyotta rakibini top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes, dış atışlarından yüksek yüzdeli oynayınca 11-0’lık seri yakalayarak farkı çift hanelere çıkardı: 30-43. TOFAŞ daha sonra toparlansa da İstanbul ekibi devreye 39-45’lik üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da Dunston önderliğinde savunma sertliğini sürdüren Anadolu Efes, Simon’un da skorerliğiyle aradaki farkı açmaya devam etti. Moerman ve Doğuş’un da dış atışlarda etkinliğini artırmasıyla bir ara skoru 52-70’e kadar çeken Anadolu Efes, TOFAŞ’ın daha sonra daha sonra 7-0’lık serisine karşın kader çeyreğine 59-70 önde başladı. TOFAŞ son çeyrekte direnç gösterirken, karşılaşma boyunca yüzde 48’lik isabet oranıyla üçlük bulan Anadolu Efes skor etkinliğini sürdürünce parkeden de 81-93’lük skorla galip ayrıldı.

TOFAŞ ligde 4. mağlubiyetini alırken, Anadolu Efes ise 8. kez kazanarak rakibiyle olan galibiyet sayısını eşitledi.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Halil Baldemir, Ziya Özorhon

TOFAŞ: Garrett 15, Mejia 8, Weems 9, Kadji 13, Muhsin Yaşar 5, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 7, Yiğit Arslan 10, Elegar 12

ANADOLU EFES: Beaubois 15, Metecan Birsen, Moerman 15, Micic 20, Dunston 13, Doğuş Balbay 5, Ahmet Buğrahan Tuncer 3, Simon 22

1. PERİYOT: 24-22

DEVRE: 39-45

3. PERİYOT: 59-70