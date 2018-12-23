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Süper Lig puan durumu: Zirvede 4 takım aynı puanda!
Futbol

Süper Lig puan durumu: Zirvede 4 takım aynı puanda!

Süper Lig puan durumunda üst sıralar için mücadele eden takımlar arasında kıyasıya mücadele sürüyor. Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor'un haftayı galibiyet ile tamamlamasının ardından 4 takım ligin ilk yarısında eşit puan topladı. Antalyaspor Fenerbahçe maçı ise yarın oynanacak. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 17. hafta Süper Lig maç sonuçları...

23 Aralık 2018 21:14

Süper Lig'de şampiyonluk zirve mücadelesi veren takımların puan tablosundaki mücadelesi nefesleri kesti. Puan tablosunda lider konumda yer alan Başakşehir geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada berabere kalarak puan kaybı yaşamasına rağmen haftayı zirvede kapatmayı garantiledi. Son 6 haftada 4 galibiyet almayı başaran Trabzonspor Karadeniz derbisinde Rizespor’u 4-1 yenerek hem haftayı üç puanla kapatmayı garantiledi hem de ligin ilk yarısını ikinci tamamlamayı başardı.

Süper Lig’de bugün ise puan durumunu yakından etkileyecek karşılaşmalar oynandı. Sivasspor’u ağırlayan Galatasaray rakibini 4-2 yenerek galibiyet hasretini sona erdirdi ve yeni puan durumunda yükselişe geçti. Süper Lig’de haftanın kapanış maçında ise Antalyaspor Fenerbahçe ve AkhisarsporAtiker Konyaspor karşı karşıya gelecek. İşte, Süper Lig’de güncel puan durumu ve maç programı…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI VE MAÇ PROGRAMI

22 ARALIK CUMARTESİ

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe 0-3

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir 1-1

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş 4-1

23 ARALIK PAZAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor? (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

24 ARALIK PAZAR

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)

Son güncelleme 21:14 | 23 Aralık 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Bugün - 20:00
-
Fenerbahçe
Akhisarspor
Bugün - 20:00
-
Konyaspor
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