SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: SON DAKİKA! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
Sofiane Feghouli: ‘Şampiyon olacağız’
Galatasaray

Sofiane Feghouli: ‘Şampiyon olacağız’

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2018 22:23

Galatasaray’ın ilk yarının son maçında Sivasspor’u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından maçın yıldızlarından Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu.

İyi çalıştıklarını ve 3 puanı aldıklarını kaydeden Cezayirli oyuncu, “İyi bir hazırlık dönemi geçirmiştik, bu hafta bizim için çok önemliydi. Puan farkını azaltmış olmak da çok önemliydi. Bütün hafta bunun bilincinde çalıştık ve 3 puanı aldık” ifadelerini kullandı.

Terim’in verdiği şansı iyi kullandığını kaydeden Feghouli, “İnşallah bu sezonu da şampiyon olarak tamamlayacağız. Hocamın bana şans vermediği dönemde iyi çalıştım ve son haftalarda hocam, bu çalışmanın karşılığında bana forma şansı verdi. Elhamdülillah bugün de golümü attım” dedi.

Son güncelleme 22:23 | 23 Aralık 2018
galatasaray Sofiane Feghouli
GÜNÜN MAÇLARI
BB Erzurumspor
Bugün - 13:30
1
-
1
Kayserispor
Bursaspor
Bugün - 16:00
1
-
1
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR