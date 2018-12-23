Sofiane Feghouli: ‘Şampiyon olacağız’

Galatasaray’ın ilk yarının son maçında Sivasspor’u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından maçın yıldızlarından Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu.

İyi çalıştıklarını ve 3 puanı aldıklarını kaydeden Cezayirli oyuncu, “İyi bir hazırlık dönemi geçirmiştik, bu hafta bizim için çok önemliydi. Puan farkını azaltmış olmak da çok önemliydi. Bütün hafta bunun bilincinde çalıştık ve 3 puanı aldık” ifadelerini kullandı.

Terim’in verdiği şansı iyi kullandığını kaydeden Feghouli, “İnşallah bu sezonu da şampiyon olarak tamamlayacağız. Hocamın bana şans vermediği dönemde iyi çalıştım ve son haftalarda hocam, bu çalışmanın karşılığında bana forma şansı verdi. Elhamdülillah bugün de golümü attım” dedi.