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Sergen Yalçın Fenerbahçeli futbolcuyu istediklerini açıkladı
Alanyaspor

Sergen Yalçın Fenerbahçeli futbolcuyu istediklerini açıkladı

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de kadro dışı olan Ozan Tufan için teklif yaptıklarını ve sarı-lacivertli kulüpten haber beklediklerini açıkladı.

23 Aralık 2018 11:05

Süper Lig’de Başakşehir’le 1-1 berabere kalan Alanyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın, devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Fenerbahçe’den Ozan Tufan’ı çok beğendiğini belirten Yalçın, 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediklerini söyledi.

Bein Sports’a konuşan Sergen Yalçın’ın Ozan Tufan’la ilgili açıklamaları şöyle;

“Oyunsal anlamda bana uygun bir isim”

“Ozan Tufan’ı almak istiyoruz. Biz gerekli hamleyi yaptık, Fenerbahçe’den haber bekliyoruz. Fenerbaçe oyuncuyu bırakırsa alacağız, şu anda durum nedir bilmiyoruz. Eğer iki taraf için de uygun olursa transfer edeceğiz. Ozan Tufan şu anda çok geriye gitti. Bu yaşta bir oyuncunun bu kadar geride olmaması lazım. Ozan çok değerli bir oyuncu, yaşı henüz çok genç. İki sene öncenin en popüler futbolcusuydu, çok önemli bir orta saha oyuncusu benim için. Oyunsal anlamda bana uygun bir isim.”

Son güncelleme 11:06 | 23 Aralık 2018
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