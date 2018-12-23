Rekortmen golcü Diagne’den flaş açıklamalar!

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa’nın konuğu Beşiktaş’ı 4-1’le geçtiği maçta attığı iki golle 20 gole ulaşan ve emin adımlarla gol krallığına ilerleyen Mbaye Diagne, müsabakanın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Diagne, “Gösterdiğim performanstan dolayı hem kendi adıma hem de Kasımpaşa adına çok memnunum. Geçirdiğim dönemi umarım en iyi şekilde devam ettirir ve bu şekilde çalışmaya devam edip başarılara imza atarım” dedi.

Jardel’in rekorunu kırdı!

“Bu şekilde devam ederek daha da başarılı olmak istiyorum. Kariyer planı şu an konuşulacak bir şey değil. Daha da ileriye gitmek istiyorum ama şu an bunu konuşmayacağım” diyen Diagne, imza attığı 20 golle Mario Jardel’in Galatasaray formasıyla 2000-2001 sezonunun ilk yarısında 18 gol kaydettiği rekor performansı da geride bırakmış oldu.

Avrupa Altın Ayakkabı sıralamasında Messi, Mbappe, Alcacer, Aubameyang gibi isimleri geride bırakan ve şu an 2. sırada yer alan Diagne, Süper Lig’de bir sezonun ilk yarısında en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.