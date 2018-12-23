Osmanlıspor üç puana ikinci yarı uzandı! Son iki dakikada iki gol

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Osmanlıspor, Adanaspor’u 3-1 yendi. Osmanlıspor’un maçlarını yaptığı Osmanlı Stadı’nın zemininin uygun olmaması nedeniyle karşılaşma Bolu’da oynandı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kağan Bingül, Seyfettin Ünal
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Lembi (Dk. 72 Sinan Kurt), Ayuk (Dk. 85 Beyhan Şimşek), Numan Çürüksu, Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Mertan Caner Öztürk (Dk. 65 Gueye)
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Feczesin (Dk. 76 Doğanay Kılıç), Bilal Yener Arıca, Onur Akbay, Vasile, Kone, Gökhan Sazdağı, Andaç Güleryüz, Eren Keleş
Goller: Dk. 67 Ayuk, Dk. 86 Gueye, Dk. 90+5 Sinan Kurt (Osmanlıspor), Dk. 90+4 Eren Keleş (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Onur Akbay, Dk. 45 Gökhan Sazdağı, Dk. 79 Andaç Güleryüz (Adanaspor), Dk. 51 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
15′ Ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Burhan Eşer’in vuruşunda top kaleciden geri döndü.
64′ Eren Keleş’in ceza sahası dışından sert şutu kaleciden geri döndü.
GOL! 67′ Lembi’nin ceza sahası içerisinde havalandırdığı topa yükselen Mbu’nun kafa şutu ağlara gitti: 1-0.
74′ Osmanlıspor atağında ceza sahası içinde Gueye’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu kaleci kornere çeldi.
GOL! 86′ Ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Gueye’nin şutunda top ağlara gitti: 2-0
GOL! 90+4′ Ceza sahası içinde topla buluşan Eren Keleş’in şutunda top ağlara gitti: 2-1.
GOL! 90+5′ Orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Gueye’nin pasında Sinan Kurt’un şutu golle sonuçlandı: 3-1.