Mustafa Kapı Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray’ın Sivasspor ile oynadığı Süper Lig maçında sarı-kırmızılılar tarihi bir olay yaşandı. Ozan Kabak, 16 yaşındaki Mustafa Kapı’nın oyuna girmesi için ısrarla topu isteyip taca attı.

Karşılaşmanın son dakikasında, 2002 doğumlu Mustafa Kapı, Sofiane Feghouli’nin yerine oyuna girdi. Mustafa Kapı; 16 yıl, 4 ay ve 15 günle Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinin Süper Lig’de forma giyen en genç futbolcusu oldu.

Emre Belözoğlu’nun Galatasaray’daki rekorunu kıran 8 Ağustos 2002 doğumlu Mustafa Kapı, kariyerinin ilk Süper Lig maçının ardından Türk Telekom Stadyumu’nda galibiyet üçlüsünü çektirdi.