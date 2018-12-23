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Mustafa Kapı Galatasaray tarihine geçti
Galatasaray

Mustafa Kapı Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray'ın 2002 doğumlu genç futbolcusu Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulüpte Emre Belözoğlu'nun rekorunu kırdı ve tarihe geçti.

23 Aralık 2018 21:21

Galatasaray’ın Sivasspor ile oynadığı Süper Lig maçında sarı-kırmızılılar tarihi bir olay yaşandı. Ozan Kabak, 16 yaşındaki Mustafa Kapı’nın oyuna girmesi için ısrarla topu isteyip taca attı.

Karşılaşmanın son dakikasında, 2002 doğumlu Mustafa Kapı, Sofiane Feghouli’nin yerine oyuna girdi. Mustafa Kapı; 16 yıl, 4 ay ve 15 günle Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinin Süper Lig’de forma giyen en genç futbolcusu oldu.

Emre Belözoğlu’nun Galatasaray’daki rekorunu kıran 8 Ağustos 2002 doğumlu Mustafa Kapı, kariyerinin ilk Süper Lig maçının ardından Türk Telekom Stadyumu’nda galibiyet üçlüsünü çektirdi.

Son güncelleme 21:27 | 23 Aralık 2018
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