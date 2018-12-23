Mustafa Denizli’den şampiyonluk sözler! ’29.haftaya böyle girersek…’

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahalarında 4-1 gibi net bir skorla kazandıkları Beşiktaş maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Bu tablo anormal bir tablo değil. Bu takım futboldan keyif almalı. Ben de kulübede keyif almalıyım. Bütün bunları yaptık. Futbolda geriye dönüp bakmamalısınız ama sadece penaltıları gole çevirseydik, belki de bugün liderdik. Beşiktaş gibi şampiyonluğun en büyük rakiplerinden birini 4-1 yenmek, bizim adımıza iyi bir şey. Seyirciler bizim maçlarımızda ortalama 4 gol izliyorlar. Birçoğunu biz atıyoruz, birçoğunu da biz yiyoruz.”

“29. haftaya böyle bir tablo ile girersek şampiyon oluruz”

“Kasımpaşa gol yemekten korkmuyor. Bu hoşuma gitmiyor ama felsefemiz, yediğimizden bir fazla atmak. Düşüncelerimin 3-5 puan gerisinde kaldık. Kötü mü? Değil ama daha iyi olabilirdi. Göreve gelirken Kasımpaşa’yı ilk kez Avrupa’ya çıkaracağımıza inandık. Bu hedeften asla sapmayacağız. 29. haftaya böyle bir tablo ile girersek şampiyon oluruz.”

Mustafa Denizli’nin basın toplantısındaki açıklamaları ise şöyle:

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımının Beşiktaş’ı 4-1 yendiği maçta iyi pozisyonlar bulduklarını ve bunu değerlendirdiklerini söyledi. Denizli, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, “Saha avantajını iyi kullandık. Tüm ilk yarı boyunca en fazla gol izlenen maçlar Kasımpaşa’nın mücadeleleri oldu. Bugün de öyle oldu, pozisyonlarımız çoktu. Neticede 4-1’lik skorla ilk yarıyı bitirdik. En azından sezon başında koyduğumuz hedeflerden geri düşmedik.” diye konuştu.

“Daha iyi bir ikinci yarının bizi beklediğini söyleyebiliriz”

Ligin ilk yarısında penaltı da kazandıklarını ancak bunları değerlendiremeyince zirveden uzak kaldıklarını vurgulayan Denizli, “Yarışın içinde olduğumuzu bugün net şekilde gösterdik. Çalışma ve değerlendirme dönemi olarak kullanacağımız 25 günlük süreç var. Elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanırsak daha iyi bir ikinci yarının bizi beklediğini söyleyebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş karşısında iki gol atan Diagne’nin gol yollarında önemli bir isim olduğunu anlatan Denizli, “Hava ve yer toplarında etkili. Pozisyon bilgisi gelişmiş. Oyun yapımız da gol atmasına uygun. Umarım böyle devam eder.” diye konuştu.

VAR kararıyla attığı gol sonrası maskeyle sevinç yaşayan Diagne’nin bunu ikinci kez yaptığını ve bu nedenle kendisine ceza verilip verilmeyeceği sorusunu Denizli, “Her hareketin bedeli vardır. Takım adına görülen her sarı kart benim için muteberdir. Bu ekstra olaylar, anlık sevinçler bazen ilerleyen dönemlerde zarar verebilir. O da çok seviniyor. Ödül varsa bazı şeylerde ceza da vardır.” ifadelerini kullandı.