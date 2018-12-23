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Medipol Başakşehir önce çalıştı, sonra tatile girdi
Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir önce çalıştı, sonra tatile girdi

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, ilk yarının son antrenmanını yaptıktan sonra tatile çıktı.

23 Aralık 2018 14:51

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, son çalışmasını yaparak devre arası tatiline girdi. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre turuncu-lacivertli oyuncular, devre arası tatili öncesi son idmanını teknik direktör Abdullah Avcı idaresinde gerçekleştirdi.

Aytemiz Alanyaspor maçında görev alan oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yaptığı, antrenmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, 9 günlük iznin ardından 2 Ocak Çarşamba günü ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

Son güncelleme 14:51 | 23 Aralık 2018
Medipol Başakşehir
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