Medipol Başakşehir önce çalıştı, sonra tatile girdi

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, son çalışmasını yaparak devre arası tatiline girdi. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre turuncu-lacivertli oyuncular, devre arası tatili öncesi son idmanını teknik direktör Abdullah Avcı idaresinde gerçekleştirdi.

Aytemiz Alanyaspor maçında görev alan oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yaptığı, antrenmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, 9 günlük iznin ardından 2 Ocak Çarşamba günü ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.