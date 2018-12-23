MAÇ ÖZETİ: Trabzonspor Rizespor özet izle! Karadeniz derbisi Trabzonspor’un…

Süper Lig 17. hafta Trabzonspor Rizespor maçı ile devam etti. Karadeniz derbisi olarak nitelendirilen karşılaşma iki takımın da yüksek tempo gösterdiği performansa sahne oldu. Trabzonspor genç futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün 25 ve 68. dakikalarda, golcü ismi Rodellega'nın 79. dakikada attığı goller skoru 3-0′ a getirdi. Mücadelenin geri kalan kısmında konuk ekip Çaykur Rizespor golcü ismi Umar Aminu ile skoru 3-1′ getirdi. Mücadelenin son dakikalarında ev sahibi Tranzonspor yıldız ismi Nwakaeme'nni attığı gol ile skoru 4-1'e getirdi. Mücadelenin geri kalan kısmında başka gol olmayınca ev sahibi Trabzonspor sahadan 4-1'lik üstünlük ile galip ayrılan taraf oldu. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için işte Trabzonspor Rizespor özet…

TRABZONSPOR RİZESPOR ÖZET İZLE

TRABZONSPOR’DAN MAÇ ÖNCESİ ANLAMLI HAREKET

Süper Lig’in 17.Haftasında sahasında Rizespor’u ağırlayan Trabzonspor, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi unutmadı.

Kale arkası tribününde açılan ‘Mekanın cennet olsun güzel insan. Unutmayacağız' yazılı pankarta dönen bütün Trabzonsporlu futbolcular İstiklal Marşı'nı da bu şekilde okudu.

Bordo mavili takımın protokol tribünü yerine Türk bayrağına ve şehit Emniyet Müdürü Altuğ için açılan pankarta dönerek gösterdikleri saygı sosyal medyada da gündem oldu.