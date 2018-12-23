MAÇ ÖZETİ: Galatasaray Sivasspor özet izle! Galatasaray 3 puana 4 golle ulaştı

Süper Lig 17. haftada Galatasaray Sivasspor’u ağırladı. Son 6 haftada sadece bir kez üç puan alabilen Galatasaray Sivasspor ile galibiyet hasretini sona erdirdi. Karşılaşmayı izleyenler sahada 6 gol ile mest olurken iki takım iyi performansı ile gözdoldur. Maçı izleyemeyen futbol severler ise son düdüğün ardında Galatasaray Sivasspor özeti aramaya başladı. Sahaya üç puan parolasıyla başlayan iki takım karşılaşmanın ilk yarısında yüksek tempolu bir oyun sergiledi. Galatasaray Sivasspor maçı 2-2 devam ediyor. Karşılaşmanın ilk golü Sivasspor adına 9. dakikada Robinho'dan geldi. Galatasaray ise bu gole 20. dakikada Eren Derdiyok'un penaltı golü ile yanıt verdi. İlk golün ardından Sivas karşısında ataklarını sıklaştıran Galatasaray 30. dakikada Feghouli'nin attığı gol ile 2-1 üstünlüğü yakaladı. Ancak 40. dakikada Robinho tekrar sahneye çıktı ve takımına eşitliği getiren golü attı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan takım Galatasaray oldu. 52. dakikada Fernando’nun harika ara pasında ceza sahasına sarkan Onyekuru, Tolgan’ın yanından topu ağlarla buluşturdu. Hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti ancak Halil Umut Meler, VAR’dan gelen uyarıyla orta noktayı gösterdi. Galatasaray Sivasspor karşısında böylece 3-2 öne geçti. 69. dakikada ise Galatasaray gelen gol ile rahatladı. Belhanda’nın ceza sahası içinde yatarak yaptığı asisti Eren Derdiyok ıska geçti, Onyekuru sert bir vuruşla gole çevirdi. Galatasaray 4-2 önde.

Mücadeleyi izleyemeyen futbol severler için Galatasaray Sivasspor maçı özeti aşağıda yer alıyor. Yayıncı kuruluş tarafından eklendiği andan itibaren GS Sivasspor özeti izleyebilirsiniz…

GALATASARAY SİVASSPOR ÖZETİ İZLE

YARDIMCI HAKEM OFSAYT DEDİ, VAR İPTAL ETTİ

Karşılaşmanın 52. dakikasında Fernando'nun ara pasına hareketlenen Onyekuru, topu ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırınca orta hakem Halim Umut Meler, golü geçerli saymadı.

Onyekuru pozisyonun ofsayt olmadığını belirtirken, Meler, Riva'daki VAR odasından ofsaytın incelenmesini bekledi.

Yaklaşık 1,5 dakikalık incelemenin ardından Meler orta yuvarlağı gösterdi ve Galatasaray 3-2'lik üstünlüğü ele geçirdi.

GALATASARAY SİVASSPOR İLK 11

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Eren

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Uğur Çiftçi, Hakan, Robinho, Ndinga, Torje, Emre Kılınç, Muhammet