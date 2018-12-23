Hatayspor’a tek devre yetti

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Hatayspor, sahasında Balıkesirspor Baltok’u 3-0 yendi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Özgüç Türkalp, Habip Tiryaki, Gökhan Barcın
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz (Dk. 76 Korkishko), Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren (Dk. 82 Maiga), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman (Dk.75 Soner Örnek), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 46 Furkan Çil), Muhammed Ali Doğan, Abdulkadir Özgen (Dk. 46 Mehmet Boztepe), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac (Dk. 46 Cüneyt Köz), Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Goller: Dk. 1 Gökhan Karadeniz, Dk. 11 Selim Ilgaz, Dk. 37 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor),
Sarı kartlar: Dk. 45 Cumali Bişi, Dk. 59 Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), Dk. 74 Akın Alkan (Hatayspor)