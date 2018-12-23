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Hatayspor’a tek devre yetti
TFF 1.Lig

Hatayspor’a tek devre yetti

Evinde Balıkesir Baltok'u konuk eden Hatayspor, rakibi karşısında rahat bir galibiyet elde etti. Hatayspor'un golleri ilk yarıda geldi.

23 Aralık 2018 16:41

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Hatayspor, sahasında Balıkesirspor Baltok’u 3-0 yendi.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp, Habip Tiryaki, Gökhan Barcın

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz (Dk. 76 Korkishko), Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren (Dk. 82 Maiga), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman (Dk.75 Soner Örnek), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 46 Furkan Çil), Muhammed Ali Doğan, Abdulkadir Özgen (Dk. 46 Mehmet Boztepe), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac (Dk. 46 Cüneyt Köz), Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Goller: Dk. 1 Gökhan Karadeniz, Dk. 11 Selim Ilgaz, Dk. 37 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor),

Sarı kartlar: Dk. 45 Cumali Bişi, Dk. 59 Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), Dk. 74 Akın Alkan (Hatayspor)

Son güncelleme 16:42 | 23 Aralık 2018
balıkesir baltok hatayspor
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