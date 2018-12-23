Hakan Keleş’ten Robinho açıklaması!

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray’a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem yönetiminden memnun olmadığını kaydeden Keleş, “Çok şey söylemek istiyorum ama ceza alırım diye söylemeyeceğim. Genel maçın kararları ile ilgili, verilen değil ama verilmeyen kararlar etkendi. Puan almak istiyorduk ama kısmet olmadı. Devreden sonra inşallah çıkışımızı devam ettireceğiz” dedi.

“ROBINHO’YU KESİNLİKLE VERMEYİZ”

Robinho’nun takımda kalacağını belirten Keleş, “Robinho ile hiç problemimiz yok. Bir takım için bence bir armağan. Biz ondan memnunuz, o da bizden memnun. İnşallah böyle devam eder. Robinho’yu kesinlikle vermeyi düşünmüyoruz, daha fazla takviye yapıp, daha iyi olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

ERSEL UZĞUR: “OYUNCULARIN MÜCADELESİNDEN MEMNUNUZ”

Demir Grup Sivasspor’da teknik sorumlu Ersel Uzğur, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İyi mücadele ettiklerini belirten Uzğur, “Bugün Sivasspor olarak elimizden gelen mücadeleyi yaptığımıza inanıyorum. İyi oynadık, iyi mücadele ettik, goller de bulduk. Gönül isterdi ki ufak tefek birkaç hatayı yapmayalım ve bunlar golle sonuçlanmasın. Ama genelde oyuncularımızın mücadelesinden ve isteğinden son derece memnunuz. Artık hedefimiz bu arayı iyi değerlendirip, iyi çalışıp bir sonraki maçlarda iyi yerlerde olmak ve daha yukarılara çıkabilmek” dedi.

“ROBINHO’YA HERKES SAHİP OLMAK İSTER”

Robinho’nun adının İstanbul kulüpleriyle anılması üzerine gelen bir soruya yanıt veren Ersel Uzgur, “Bunu benden öğrenemezsin, Robinho gibi iyi bir oyuncuya herkes sahip olmak ister. Burada mutlu olduğunu ifade ediyor. Bizimle beraber olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ziya Erdal’ın yerine Uğur Çiftçi’nin oynamasına değinen Uzgur, “Ziya’nın sakatlığı tam geçmedi ama Uğur da bize göre bugüne kadar görev yaptığı maçlarda iyi oynadı. Uğur hata yaptı veya o, bu diye bireyselleştirmeyelim. Hatayı maç içerisinde her oyuncumuz yaptı. Hazırlık döneminden sonra tekrar bir değerlendirme yapacağız” diye konuştu.