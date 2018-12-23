Galatasaray’da Eren Derdiyok tarihe geçti

Galatasaray’ın, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı resmi maçlardaki 400. golünü Eren Derdiyok kaydetti.
Eren Derdiyok’un, Demir Grup Sivasspor maçının 20. dakikasında penaltıdan attığı gol, 15 Ocak 2011’de hizmete giren Türk Telekom Stadı’nda sarı-kırmızılı takım hanesine yazılan 400. golü oldu.
Türk Telekom Stadı’ndaki ilk golü Servet Çetin, 100. golü Didier Drogba, 200. golü Hakan Balta, 300. golü ise Yasin Öztekin atmıştı.
Galatasaray’ın santrforu Eren Derdiyok, Süper Lig’de son 3 maçta da gol atmayı başardı.
Eren Derdiyok, ligin son 3 haftasında oynanan Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer kez ağları havalandırdı.
Tecrübeli futbolcu, ligde bu sezon forma giydiği 13 maçta 7 kez ağları sarstı.