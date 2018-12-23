Galatasaray Sivasspor maçı maçı saat kaçta hangi kanalda? GS Sivas ilk 11 belli oldu!

Süper Lig 17. haftasında Galatasaray Sivasppor karşı karşıya geliyor. Ligde 4 haftadır kazanamayan Galatasaray ilk yarının son hafta maçında Sivasspor’u yenerek taraftarlarınu mutlu etmek istiyor. Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesinde Belhanda ve Sinan Gümüş’ün sakatlığı geçti. Hakan Keleş teknik direktörülüğünde yeniden çıkışa geçen Sivasspor ise Galatasaray karşısında galip gelerek başarılı performansını devam ettirmek istiyor. Taraftarlar son maç öncesinde ise karşılaşmayı kaçırmamak için “Galatasaray Sivasspor maçı maçı saat kaçta hangi kanalda” aramaları yapıyor.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

23 Aralık Pazar Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak

GALATASARAY SİVASSPOR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Eren Sivasspor: Tolgahan – Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan, Torje, Ndinga, Robinho, Emre, Muhammet

Teknik direktör Fatih Terim, 10 maçlık cezasının 8'incisini Demir Grup Sivasspor müsabakasıyla tamamlayacak. Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra PFDK tarafından Fatih Terim'e toplamda 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş'a ise 8 maç men cezası verilmişti. Terim ve Şaş, ligdeki Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçlarında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi.

Demir Grup Sivasspor müsabakasıyla Fatih Terim'in 2 maç cezası kalacak. Tecrübeli teknik adam, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Boluspor ile yapılacak ilk maç ile Süper Lig'in ikinci yarısındaki MKE Ankaragücü müsabakasında da saha kenarında olamayacak. Hasan Şaş ise Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla 8 maçlık cezasını tamamlayacak.

DONK GERİ DÖNDÜ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 maçlık cezasını tamamlayan ve Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçında sahaya çıkan Ryan Donk da uzun bir aradan sonra ligde görev alabilecek. Öte yandan, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte, sarı kart ceza sınırında 2 oyuncu bulunuyor. Genç savunma oyuncusu Ozan Kabak ve Belhanda, yarın sarı kart görmeleri durumunda 18. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi cezalı duruma düşecek.