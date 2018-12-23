Furkan Korkmaz NBA’e ısınıyor

Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) 7 maçla devam edildi. Philadephia 76ers’ta forma giyen Furkan Korkmaz, takımının Toronto Raptors’ı 126-101 mağlup ettikleri karşılaşmada 19 dakika 23 saniye süre aldı ve 16 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmalık performans sergiledi. Sezonun 22. galibiyetine ulaşan 76ers’ta Joel Embiid 27 sayı, 11 ribaunt, Ben Simmons 26 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Jimmy Butler 12 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle mücadele etti.

Bu sezon 10. kez sahadan mağlup ayrılan Doğu Konferansı lideri Raptors’ta Pascal Siakam 26, Kyle Lowry 20 sayı üretti.

Harden’dan 39 sayı

Houston Rockets, evinde San Antonio Spurs’ü 108-101’lik skorla geçti. Rockets’ta James Harden 39 sayı, 10 asist, 4 ribaunt, Clint Capela 21 sayı, 23 ribauntla sezonun 17. galibiyetine katkı sağladı.

Üç maç sonra kaybederek 16. mağlubiyetini yaşayan Spurs’te DeMar DeRozan, 28 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, LaMarcus Aldridge ise 18 sayı, 6 ribauntluk performans ortaya koydu.

Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 132-111

Washington Wizards-Phoenix Suns: 149-146 (Uzatmada)

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 126-101

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 94-87

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 108-101

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 120-116

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 106-107