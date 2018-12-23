MAÇ SONUCU | Trabzonspor 4-1 Çaykur Rizespor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son hafta maçında Medical Park Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk yarıda oynadığı tüm derbilerden 7 puan çıkaran Trabzonspor komşu ekip Rize'ye karşı sahasında kazanarak şampiyonluk potasına girmek istiyordu.

Fırat Aydınus’un yönettiği Karadeniz derbisinde Trabzonspor genç futbolcusu Abdülkadir Ömür’ün 25 ve 68. dakikalarda, golcü ismi Rodellega’nın 79. dakikada attığı goller skoru 3-0′ a getirdi. Mücadelenin geri kalan kısmında konuk ekip Çaykur Rizespor golcü ismi Umar Aminu ile skoru 3-1′ getirdi.

Mücadelenin son dakikalarında ev sahibi Tranzonspor yıldız ismi Nwakaeme’nni attığı gol ile skoru 4-1’e getirdi. Mücadelenin geri kalan kısmında başka gol olmayınca ev sahibi Trabzonspor sahadan 4-1’lik üstünlük ile galip ayrılan taraf oldu.

Zirve yarışına ortak olmak isteyen Trabzonspor aldığı bu galibiyetin ardından 29 puan ile Spor Toto Süper Lig’inde lider Başakşehir’in ardından 2. sıraya yükseldi.

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise 12 puan ile ligin son sırasında yer almaya devam etti.