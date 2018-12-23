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CANLI YAYIN: Galatasaray Fenerbahçe Beko basket maçı canlı izle! Baskette derbi maçı…
Basketbol Süper Ligi

CANLI YAYIN: Galatasaray Fenerbahçe Beko basket maçı canlı izle! Baskette derbi maçı…

Fenerbahçe Galatasaray basket maçı için karşı karşıya geliyor. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maçta iki takımda sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Galatasaray Fenerbahçe Beko canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

23 Aralık 2018 14:27

Galatasaray Fenerbahçe Beko Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 12. haftasında derbi maçında karşı karşıya geliyor. Ligde 6 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan ev sahibi Galatasaray, haftaya 6. sırada girdi. Yenilgisiz Fenerbahçe Beko ise zirvede yer alıyor. Fenerbahçe Beko bu sezon tek yenilgisini Anadolu Efes karşısında alırken, Galatasaray ezeli rakibini yenerek bu seriye son vermek istiyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın bağlantısına aşağıda ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE

GALATASARAY FENERBAHÇE BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

23 Aralık Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki derbi saat 15.15'te başlayacak. Mücadele Tivibuspor 2’den canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 14:27 | 23 Aralık 2018
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