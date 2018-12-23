CANLI YAYIN: Galatasaray Fenerbahçe Beko basket maçı canlı izle! Baskette derbi maçı…

Galatasaray Fenerbahçe Beko Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 12. haftasında derbi maçında karşı karşıya geliyor. Ligde 6 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan ev sahibi Galatasaray, haftaya 6. sırada girdi. Yenilgisiz Fenerbahçe Beko ise zirvede yer alıyor. Fenerbahçe Beko bu sezon tek yenilgisini Anadolu Efes karşısında alırken, Galatasaray ezeli rakibini yenerek bu seriye son vermek istiyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın bağlantısına aşağıda ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE

GALATASARAY FENERBAHÇE BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

23 Aralık Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki derbi saat 15.15'te başlayacak. Mücadele Tivibuspor 2’den canlı yayınlanacak.