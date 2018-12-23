CANLI İZLE: Galatasaray Sivasspor maçı canlı yayın! Galibiyete hasret GS üç puan arıyor

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında son haftaların çıkışa geçen ekiplerinde Sivasspor’u ağırlıyor. Sahaya üç puan parolasıyla başlayan iki takım karşılaşmanın ilk yarısında yüksek tempolu bir oyun sergiledi. Galatasaray Sivasspor maçı 2-2 devam ediyor. Karşılaşmanın ilk golü Sivasspor adına 9. dakikada Robinho’dan geldi. Galatasaray ise bu gole 20. dakikada Eren Derdiyok’un penaltı golü ile yanıt verdi. İlk golün ardından Sivas karşısında ataklarını sıklaştıran Galatasaray 30. dakikada Feghouli’nin attığı gol ile 2-1 üstünlüğü yakaladı. Ancak 40. dakikada Robinho tekrar sahneye çıktı ve takımına eşitliği getiren golü attı. Mücadelenin ikinci yarısını izlemek isteyenler için aşağıda Galatasaray Sivasspor canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

GALATASARAY SİVASSPOR CANLI İZLE

GALATASARAY SİVASSPOR CANLI ANLATIM

GALATASARAY SİVASSPOR İLK 11

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Eren

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Uğur Çiftçi, Hakan, Robinho, Ndinga, Torje, Emre Kılınç, Muhammet

GALATASARAY LİGDEKİ SON DURUMU

Ligde 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, 26 puan topladı. Lider Medipol Başakşehir’in 8, ikinci Evkur Yeni Malatyaspor’un 2 puan gerisindeki Galatasaray, averajla haftaya 5. sırada girdi.

TERİM’İN 2 MAÇ CEZASI KALACAK

Teknik direktör Fatih Terim, 10 maçlık cezasının 8’incisini Demir Grup Sivasspor müsabakasıyla tamamlayacak.

Süper Lig’in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra PFDK tarafından Fatih Terim’e toplamda 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş’a ise 8 maç men cezası verilmişti.

Terim ve Şaş, ligdeki Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü maçlarında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi.

Demir Grup Sivasspor müsabakasıyla Fatih Terim’in 2 maç cezası kalacak. Tecrübeli teknik adam, Türkiye Kupası’nda son 16 turunda Boluspor ile yapılacak ilk maç ile Süper Lig’in ikinci yarısındaki MKE Ankaragücü müsabakasında da saha kenarında olamayacak.

Hasan Şaş ise Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla 8 maçlık cezasını tamamlayacak.