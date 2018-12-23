MAÇ SONUCU | Galatasaray 4-2 Demir Grup Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın kritik karşılaşmasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray, konuğu Sivasspor karşısında 4-2 kazandı ve ligde ilk yarıyı 29 puanla ikincilik ortağı olarak tamamladı.

Hakan Keleş yönetiminde yükselişe geçen ve maçın ilk yarısında etkili bir görüntü çizen Demir Grup Sivasspor ise bu sonuçla 24 puanla 9. sırada kaldı. Galatasaray’ın golleri Eren Derdiyok (pen. 20), Feghouli (30) ve Onyekuru’dan (51 ve 69) geldi. Yiğidolar’ın iki golünü de Robinho (9 ve 41) kaydetti.

Terim’le 200. zafer!

Galatasaray uzun bir aradan sonra ideal 11’ine çok yakın bir kadroyla sahaya çıkarken müsabakadan önce midesinde ağrı hisseden Serdar Aziz karşılaşmada görev yapamadı. Aslan savunmada Maicon ve Ozan ikilisiyle sahaya çıktı. Ligde 4 maç aradan sonra galip gelmeyi başaran Galatasaray’ın 19’da attığı penaltı golündeki penaltı pozisyonu ve 53’te Onyekuru’nun skoru 3-2 yapan golü VAR uyarısıyla tespit edildi. Öte yandan sarı-kırmızılılar Fatih Terim yönetimindeki 200. galibiyetini de elde etmiş oldu.

Müsabakada 90+3’te oyuna Sofiane Feghouli’nin yerine dahil olan Mustafa Kapı tarihe geçti. 16 yıl, 4 ay, 15 günle Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinin Süper Lig’de forma giyen en genç futbolcusu oldu.

GALATASARAY – DEMİR GRUP SİVASSPOR

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Uğur Çiftçi, Hakan, Robinho, Ndinga, Torje, Emre Kılınç, Muhammet

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş