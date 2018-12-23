CANLI | Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 Kayserispor | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. beIN Sports 1’dan naklen yayınlanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor maçının canlı yayını için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da sarı kart cezalısı Egemen Korkmaz’ın yanı sıra sakatlığı bulunan Arsen Khubulov Kayserispor maçında forma giyemiyor. Kayserispor’da ise sakatlıkları bulunan Oğuzhan Berber ve Sakıb Aytaç ile beraber sarı kart cezalısı olan Bernard Mensah Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kadrosunda yer almıyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Stephane Acka’nın alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle şehri terk ettiği bildirildi.

Ligde alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki takım da sahaya üç puan parolası ile çıkıyor. Kritik maç öncesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 15, Kayserispor’un ise 18 puanı bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Kayserispor karşılaşmada şu 11’ler ile mücadele ediyor:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Schwechlen, Sunu, Taylan, Özer, Tolga, Emrah Başsan, Auremir, İbrahim, Lokman, Scuk

KAYSERİSPOR: Muammer, Lopes, Kucher, Kana, Atila, Şamil, Sapunaru, Bilal, Chery, Deniz Türüç, Artem Kravets

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor maçını canlı izlemek etmek isteyenler, üyelik gerektiren, aşağıdaki linki kullanabilirler:

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CANLI ANLATIM

45+4′ Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Taylan Antalyalı ile beraberliği yakalıyor.

38′ VAR’a danışan ve görüntüleri izleyen Hüseyin Göçek, ev sahibi ekipte İbrahim Akdağ ve Lokman Gör’ü, konuk ekipte ise Cristian Sapunaru ve Tjaronn Chery’yi sarı kart ile cezalandırıyor.

33′ Golden sonra Kayserisporlu ve Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular arasında tartışmalar çıkıyor. Tartışmaları izleyen Hüseyin Göçek VAR kontrolünü bekliyor.

32′ Kayserispor, Cristian Sapunaru ile öne geçiyor! Sol kanatta topla buluşan Tjaronn Chery ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Savunmadan seken top altıpas sağ çaprazında Cristian Sapunaru’nun önünde kalıyor. Cristian Sapunaru yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor.

28′ Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaşıyor. Sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan ortasını uzak direğin hizasındaki altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Özer Hurmacı kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

25′ Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Özer Hurmacı ortasını ceza yayı sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan İbrahim Akdağ gelişine sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

14′ Kayserispor gole çok yaklaşıyor. Sol kanattan hareketlenen Atila Turan ara pasını ceza sahası sol çaprazına hareketlenen Artem Kravets’e gönderiyor. Golcü oyuncu iki rakibinin arasından ceza sahasına girerek yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Ibrahim Sehic gole izin vermiyor.

1′ Karşılaşma Kayserisporlu futbolcuların vuruşu ile başladı.