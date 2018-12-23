MAÇ SONUCU | Bursaspor 1-1 Evkur Yeni Malatyaspor | Bursa’da nefes kesen maç!

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Bursa’da oynanan maçta Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor böylece, lider Medipol Başakşehir’in berabere kaldığı haftada puan farkını dörde indirme şansını tepti. Bursaspor’un attığı biri sayılmayan iki gol, futbolseverleri mest etti. Mücadelenin

Karşılaşmanın ilk yarısı, uzatma bölümü oynanana kadar düşük tempoda ve pozisyonsuz geçti. Ancak 45+1’inci dakikada Umut Nayir’in röveşata ile attığı harika gol, futbolseverlerin 45 dakika boyunca izledikleri sıkıcı anları unutturdu. İlk yarı neredeyse tek pozisyon ve bir golle 1-0 sona erdi. Oldukça sıkıcı, temposuz, pozisyonsuz geçen karşılaşmanın ikinci yarısı ise inanılmaz bir heyecana sahne oldu.

İkinci yarı adeta golle başladı. Evkur Yeni Malatyaspor, Guillerme ile 46. dakikada eşitliği yakaladı. Bu dakikadan sonra iki takımın da galibiyet için gösterdiği çaba sonuç vermedi. Bursaspor’un Latovlevici’nin ceza sahası çaprazından attığı muhteşem gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Karşılaşmanın 87. dakikasında Guillerme’nin gördüğü kırmızı kart sonrası Evkur Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı. Bursaspor, maçın son dakikasında kazandığı penaltıdan yararlanamadı. Aytaç Kara’nın vuruşu direkten geri geldi.

Ancak Umut Nayir’in Bursaspor’u öne geçiren, Latovlevici’nin ise VAR’a takılan golleri, gözlerin pasını sildi.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

90+8′ Karşılaşma 1-1 sona erdi.

90+7′ Bursaspor penaltı kaçırıyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Aytaç Kara’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinden geri geliyor.

87′ Evkur Yeni Malatyaspor’da Guillerme, hakeme itirazdan dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

80′ Umut Meraş’ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Aytaç Kara’nın kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

66′ Umut Meraş’ın pası sonrasında sol kanatta topla buluşan Iasmin Latovlevici’nin ceza sahası dışında bekletmeden yaptığı sert vuruşta top uzak köşede ağlarla buluşuyor. Hakem Bülent Yıldırım önce golü veriyor, ardından VAR sistemi uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek faul gerekçesiyle golü iptal ediyor.

50′ Eren Tozlu’nun pasıyla topla buluşan Guilherme’nin ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

46′ Evkur Yeni Malatyaspor, Guilherme’nin golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Hızlı gelişen atakta Mitchell Donald, Eren Tozlu, Adem Büyük ve Guilherme arasındaki dörtlü paslaşma sonrasında ceza alanında topla buluşan Guilherme’nin bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak Muhammed Şengezer’in yanından ağlarla buluşuyor.

46′ Karşılaşmanın ikinci yarısı Evkur Yeni Malatyaspor’un vuruşu ile başladı.

45+2′ Karşılaşmanın ilk yarısı, Umut Nayir’in uzatmada attığı muhteşem röveşata golü sonrası 1-0 Bursapor’un üstünlüğü ile sona erdi.

45+1′ Bursaspor, Umut Nayir’in golü ile maçta öne geçiyor. Umut Meraş’ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Issam Chebake’den seken topa hareketlenen Umut Nayir’in, altıpas önünde yaptığı şık röveşata vuruşta meşin yuvarlak Fabien Farnolle’ün sağından köşede ağlarla buluşuyor.

39′ Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Danijel Aleksic hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor. Ancak top doğrudan auta gidiyor.

19′ Danijel Aleksic’in defansın arkasına gönderdiği uzun pasa Guilherme hareketleniyor. Ancak Muhammed Şengezer kalesini zamanında terk ederek pozisyonu büyümeden önlemeyi başarıyor.

1′ Karşılaşma Bursaspor’un vuruşu ile başladı.