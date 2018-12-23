Babel’den şaşırtan hareket! Kulübede tırnak kesti…

Spor Toto Süper Lig’in 17.haftasında Beşiktaş’ın deplasmanda Kasımpaşa’ya 4-1 kaybettiği maçta Ryan Babel’in yedek kulübesindeki hali şaşkına çevirdi.

Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerine devam eden Ryan Babel, taraftarlarla ve kulüple yaşadığı krizlerin ardından dün Kasımpaşa karşısında maça yedek kulübesinde başladı.

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcu 6 maç sonra kadroda yer alırken yedek soyundu. Hollandalı yıldızın maç öncesi yedek kulübesinde tırnaklarını kesmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.