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Babel’den şaşırtan hareket! Kulübede tırnak kesti…
Beşiktaş

Babel’den şaşırtan hareket! Kulübede tırnak kesti…

Kasımpaşa'ya 4-1 kaybedilen maça yedek kulübesinde başlayan Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı saha kenarında tırnaklarını kesti.

23 Aralık 2018 10:46

Spor Toto Süper Lig’in 17.haftasında Beşiktaş’ın deplasmanda Kasımpaşa’ya 4-1 kaybettiği maçta Ryan Babel’in yedek kulübesindeki hali şaşkına çevirdi.

Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerine devam eden Ryan Babel, taraftarlarla ve kulüple yaşadığı krizlerin ardından dün Kasımpaşa karşısında maça yedek kulübesinde başladı.

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcu 6 maç sonra kadroda yer alırken yedek soyundu. Hollandalı yıldızın maç öncesi yedek kulübesinde tırnaklarını kesmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

Son güncelleme 10:48 | 23 Aralık 2018
beşiktaş ryan babel tırnak
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