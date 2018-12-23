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Atlanta United’ın yeni hocası Frank de Boer
Dünyadan Futbol

Atlanta United’ın yeni hocası Frank de Boer

Amerikan Birinci Futbol Ligi takımlarından Atlanta United'ın teknik direktörlüğüne, Frank de Boer getirildi.

23 Aralık 2018 23:56

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United’ın teknik direktörlüğüne, Frank de Boer getirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 48 yaşındaki Hollandalı teknik adam Frank de Boer ile sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin Ajax takımıyla 2011’de 2014’e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan De Boer, İtalya’nın Inter ve İngiltere’nin Crystal Palace kulüplerini de çalıştırdı.

Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona’da geçiren De Boer, 2003-04 sezonunda ise Galatasaray’da oynamıştı.

Son güncelleme 23:56 | 23 Aralık 2018
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