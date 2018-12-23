SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: SON DAKİKA! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
Abdülkadir Ömür: ‘Avrupa’da oynamak isterim’
Trabzonspor

Abdülkadir Ömür: ‘Avrupa’da oynamak isterim’

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2018 19:13

Trabzonspor’un Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan Abdülkadir Ömür, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçı sonrasında açıldıklarını kaydeden Abdülkadir, “61 numara Trabzon’un simgesi, bunu onurla ve güvenle giymeye devam edeceğim. Fenerbahçe maçıyla bir havaya büründük ve art arda galibiyetler almaya başladık. Şampiyonluğa oynayacağız Allah nasip ederse.” ifadelerini kullandı.

Avrupa hedefinin olduğunu söyleyen genç oyuncu, “Trabzonspor’la görevimi yerine getirdikten sonra Avrupa’da oynamak istiyorum. Tabii bunlar ileride olacak şeyler. Şu anda zaten ortada hiçbir şey yok. Bu kulüple başarılı olmadan gitmeye niyetim yok” dedi.

Son güncelleme 19:13 | 23 Aralık 2018
abdülkadir ömür trabzonspor
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Bugün - 20:00
-
Fenerbahçe
Akhisarspor
Bugün - 20:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR