SON DAKİKA Kasımpaşa Beşiktaş maçında şanssız an! İptal edilen gole sevinirken…

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasından oynanan karşılaşmada şanssız bir an yaşandı. Beşiktaş’ta son haftaların formda ismi Dorukhan, hakem Cüneyt Çakır tarafından iptal edilen golüne sevinirken dizinden sakatlandı. Dorukhan, 4. dakikada oyundan çıktı. Attığı gole sevindiği sırada zıplayan ve ayağını yere ters basan Dorukhan maça devam edemedi.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Beşiktaş, ceza sahasının dışında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ljajic, sert bir vuruş yaptı. Lens, kaleciden dönen topu ceza sahası içine çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Dorukhan, topu ağlara gönderdi. Ancak gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası hakem Cüneyt Çakır tarafından iptal edildi. Cüneyt Çakır, Dorukhan golü atmadan önce Lens’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Ancak Beşiktaş cephesini iptal edilen gol kadar Dorukhan’ın sakatlanması üzdü. VAR kararı ile iptal edilen gole sevinirken sakatlanan Dorukhan, maçın hemen başında yerini Babel’e bırakmak zorunda kaldı.