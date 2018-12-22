Şenol Güneş: ‘Çok çalışmamız lazım…’

Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa’ya 4-1’lik skorla farklı mağlup olurken maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Şenol Güneş değerlendirmede bulundu. Güneş, “26 puan bizim için kötü bir puan, 4-1’lik skor da kötü bir skor. Düşündüğümüzün altında kaldık. Hatalarımız çok fazlaydı. Rakip bitirebildi, biz bitiremedik” diye konuştu.

Maçı da yorumlayan Güneş, “İkinci yarının başında golü bulduk, 2-2’yi de yakalayabilirdik ancak penaltı golünden sonra inancımız da sarsıldı… Kötü bir sonuç oldu bizim için” dedi.

Deneyimli teknik adam devre arası kamp dönemi hakkında ise “Ligin ilk yarısındaki oyunumuz ve skorlarımız olumsuz. Bunu aşabilmek için çok çalışmak gerekiyor. Hem takım kadrosu hem oyun olarak daha üst seviye olmamız lazım. Yönetim, oyuncular, teknik ekip, taraftar kimse memnun değil. Dağınık oynadık. Az puan aldık. Kazanacağımız maçları kazanamadık” ifadelerini kullandı.