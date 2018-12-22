Rıdvan Dilmen’den flaş yorum: Beşiktaş’a sanki hafta arası bir yazı gelmiş

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş’ın deplasmanda Kasımpaşa’ya 4-1 yenildiği karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa’nın Mustafa Denizli’yi takımın başına getirmekle doğru bir tercih yaptığını söyledi. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş takımında bir vurdumduymazlık olduğunu savundu.

Beşiktaş’ın performansı hakkında konuşan Rıdvan Dilmen “Beşiktaş’a sanki hafta arası bir yazı gelmiş. Maçınız var, gidin demişler. Öyle bir Beşiktaş vardı. Tabi maçın başında Dorukhan’ın sakatlığı da tüm oyun şablonunu etkiledi. Bir sakatlık daha oldu. Vurdumduymazlık var Beşiktaş’ta. Mustafa Pektemek ve Necip dışında maça asılan oyuncu görmedim. Asılmak sadece coşku değil. Demek ki konsantrasyon düşük. Medel de dahil buna. Şenol hoca da keza öyle. Bugün 8-9 tane pozisyona girdi Kasımpaşa” şeklinde konuştu.

Kasımpaşa’yı kutlayarak sözlerine başlayan Rıdvan Dilmen “Tesisleşmeyle başladılar. İstikrarlı kadro ve scout ekibiyle devam ettiler. Kemal Özdeş hoca doğru tercihti. Geçen yıldan devam etti. Kasımpaşa öyle bir teknik direktör değişikliğine gitti ki, hücumu iyi olan bir takıma iyi bir hücumcu teknik adam aldı. Kasımpaşa, Mustafa Denizli yerine Jose Mourinho’yu getirseydi olmazdı. Mourinho büyük bir teknik adam ama ten uyumu diye bir şey var. Mesela Aykut Kocaman ile Konyaspor gibi. Onlar da daha yukarılara çıkacak. Mesela Hector Cuper de Inter’e gitti, Inter’i bitirdi” dedi.

Rıdvan Dilmen, VAR sonrası Kasımpaşa lehine verilen penaltı ile ilgili ise “Kasımpaşa’nın penaltı pozisyonunda faulü Beşiktaş lehine verse kim ne diyecek? Bana göre devam edilmeliydi. Futbol artık bir temas oyunu. Kasımpaşa’nın galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum. Hakemin bu pozisyonu görmesi lazım. VAR’lık bir pozisyon değil bu” değerlendirmesinde bulundu.