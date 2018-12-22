MAÇ SONUCU | MKE Ankaragücü 0-3 Göztepe | Süper Lig 17. hafta

Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında MKE Ankaragücü ile mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip geldi ve 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Ankaragücü’nün yeni stadının hazır olmaması nedeniyle Kayseri’de oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken iki ekip de net gol fırsatı yakalama konusunda becerikli davranamadı. Ancak ikinci yarıda Göztepe fırtınası yaşandı.

Maçın 50. dakikasında Cameron Jerome ile 1-0 öne geçen sarı kırmızılılar, 69’da Halil Akbunar ve 79. dakikada Yoan Gouffran’ın attığı gollerle sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Göztepe 22 puana ulaşırken MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Kısal

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kenan Özer, Kone, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Faty (Dk. 58 Putsila), Mokhtar (Dk. 81 Kehinde), İlhan Parlak, El Kabir (Dk. 67 Cerci), Kubilay Kanatsızkuş

Göztepe: Beto, Alpaslan Öztürk, Reis, Titi, Berkan Emir, Borges, Poko, Gouffran (Dk. 83 Yalçın Kayan), Castro (Dk. 90+1 Tayfur Bingöl), Halil Akbunar (Dk. 75 Ngando), Jerome

Goller: Dk. 50 Jerome, Dk. 69 Halil Akbunar, Dk. 81 Gouffran (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 41 Reis (Göztepe), Dk. 48 Faty, Dk 81 Mehmet Sak (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Faty’nin derinleme pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak’ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

15. dakikada sağ kanattan etkili gelişen MKE Ankaragücü atağında, El Kebir’in kaleye paralel gönderdiği topa hamle yapan Kubilay Kanatsızkuş’u geçen meşin yuvarlak, taca çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Jerome, Göztepe’yi öne geçirdi. Castro’nun ara pasında sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar’ın ortasında, ön direğe koşu yapan Jerome, şık bir vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

52. dakikada Mokhtar’ın soldan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş’un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto’nun kontrolünde auta gitti.

57. Halil Akbunar’ın soldan ortasına ön direkte Castro’nun yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

69. dakikada Göztepe, farkı 2’ye çıkardı. Kendi yarı alanında topu kapan Halil Akbunar, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına kadar girip, pasını Poko’ya verdi. Bu oyuncunun soldan çizgiye inerek altı pas içerisine gönderdiği topla yeniden buluşan Halil Akbunar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

79. dakikada Göztepe skoru 3-0 yaptı. Castro’nun savunmanın arkasına gönderdiği şık pasta topla buluşan Gouffran, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-3.

84. dakikada Kenan Özer, rakiplerini çalımlayarak çizgiye indikten sonra pasını penaltı noktasında müsait durumdaki Kehinde’ye çıkardı. Havadan gelen topu göğsüyle önüne alan Kehide’nin yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.