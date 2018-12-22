MAÇ ÖZETİ: Kasımpaşa Beşiktaş özet! Kasımpaşa BJK maçında tam 5 gol!

Süper Lig 17. haftada Kasımpaşa sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Sahada 4-1 üstünlükle ayrılan Kasımpaşa Cumartesi günün sonunda ikinci sıraya yükseldi. Maçın 1. dakikasında Ljajic’in kullandığı serbest vuruşta kaleciden seken topa Lens dokundu, kale önünde tamamlayan Dorukhan topu ağlara yolladı. Golden önce Lens’in elle oynayıp oynamadığı VAR hakemleri tarafından incelendi ve gol kararı iptal edildi. Bu arada gol dokunuşu sırasında rakibiyle çarpışan Dorukhan ise sakatlanarak oyunu terk etti. İptal kararının ardından Kasımpaşa rakibi karşısında baskısını arttırdı. Maçın 11. dakikasında Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında içeri kesilen topu Gökhan Gönül kafayla uzaklaştırmak istedi, ceza yayına doğru açılan topa Sadiku gelişine nefis vurdu ve köşeden ağlara yolladı durumu 1-0 yaptı. İlk yarının son dakikasında sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında son çizgiye inen Koita’nın içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Koita devamında kafayla topu tekrar kale önüne gönderdi, Diagne de düşerken yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0

Maçın ikinci yarısına başlayan taraf Beşiktaş oldu. 52. dakikada sağ kanattan Lens’n ortaladığı topa arka direkteki Mustafa Pektemek kafayı vurdu, kale önündeki Babel’in hareketlenmediği top ağlara gitti: 2-1

75. dakikada Mbaye Diagne penaltıda top ve kaleci Karius’u ayrı köşelere gönderdi: 3-1

Maçın skorunu belirleyen gol ise 83. dakikada geldi. GOL! Sadiku sağ kanattan taşıdığı topu son çizgiden geriye doğru çıkardı. Ceza alanı ön çizgisindeki Pavelka’nın gelişine vuruşunda Medel’in hamlesi yetersiz oldu ve kaleci Karius’u yanıltan top ağlarla buluştu: 4-1

Maçın geri kalanında başka gol gelmeyince karşılaşma Kasımpaşa’nın Beşiktaş karşısında 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin gollerini izlemek isteyen futbol severler için işte; Kasımpaşa Beşiktaş maçı özeti…

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ ÖZET İZLE

BEŞİKTAŞ’TA ŞOK SAKATLIK

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasından oynanan karşılaşmada şanssız bir an yaşandı. Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Dorukhan, hakem Cüneyt Çakır tarafından iptal edilen golüne sevinirken dizinden sakatlandı. Dorukhan, 4. dakikada oyundan çıktı. Attığı gole sevindiği sırada zıplayan ve ayağını yere ters basan Dorukhan maça devam edemedi.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Beşiktaş, ceza sahasının dışında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ljajic, sert bir vuruş yaptı. Lens, kaleciden dönen topu ceza sahası içine çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Dorukhan, topu ağlara gönderdi. Ancak gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası hakem Cüneyt Çakır tarafından iptal edildi. Cüneyt Çakır, Dorukhan golü atmadan önce Lens'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Ancak Beşiktaş cephesini iptal edilen gol kadar Dorukhan'ın sakatlanması üzdü. VAR kararı ile iptal edilen gole sevinirken sakatlanan Dorukhan, maçın hemen başında yerini Babel'e bırakmak zorunda kaldı.